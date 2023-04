INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CAOS AL TERMINE DI FIORENTINA-ROMA: IL PUNTO Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, al termine della sfida tra Fiorentina e Roma Primavera si sono scatenate scene di forte tensione in campo, con offese da parte della panchina giallorossa al fischio finale verso la dirigenza viola. Successivamente si sarebbe... Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, al termine della sfida tra Fiorentina e Roma Primavera si sono scatenate scene di forte tensione in campo, con offese da parte della panchina giallorossa al fischio finale verso la dirigenza viola. Successivamente si sarebbe... NOTIZIE DI FV CREMONESE, PREVISTI AL FRANCHI 415 TIFOSI DA CREMONA Domani alle ore 21 si disputerà il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, per l'occasione sono previsti da Cremona circa 415 tifosi grigiorossi. Domani alle ore 21 si disputerà il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, per l'occasione sono previsti da Cremona circa 415 tifosi grigiorossi. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi