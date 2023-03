CRE-FIO 0-2, Rivivi la diretta testuale di FV della gara

16:50 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

90'+3' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE A CREMONA E PORTA VIA TRE PUNTI!

90'+2' - La Fiorentina tiene palla e fa scorrere i minuti.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

87' - Ancora Cremonese. Cross dalla destra, prova a girarla Bonaiuto che però non impatta bene. Facile presa per Sirigu.

85' - Ci prova la Cremonese. Buonaiuto cerca Ciofani in mezzo, chiuso da Milenkovic. Poi Valeri calcia ma sbaglia completamente mira.

83' - Ancora un cambio per Italiano che richiama in panchina Mandragora per inserire Duncan.

81' - Si ributta avanti la Fiorentina. Sul cross di Venuti, Jovic non ci arriva per pochissimo, palla sul fondo.

79' - Che parata di Sirigu! Ripartenza della Cremonese. Palla filtrante di Bonaiuto per Okereke che si trova a tu per tu con Sirigu. Bravissimo il portiere viola a respingere il tiro.

78' - Ultimi cambi per Ballardini: Ghiglione prende il posto di Pickel.

76' - Quarto cambio per Italiano: fuori Dodo, dentro Venuti.

72' - Carnesecchi respinge bene il sinistro di Jovic. Ferma il gioco Marcenaro per un fuorigioco di partenza dell'attaccante serbo che invece era probabilmente in posizione regolare.

69' - Ripartenza della Cremonese su un errore di Dodo. Valeri serve Okereke che però non riesce a trovare nessuno in area, perdendo anche l'attimo per calciare in porta.

67' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Ikone e Cabral, dentro Nico Gonzalez e Jovic.

66' - Si fa vedere proprio la squadra di Ballardini. Cross dentro l'area e colpo di testa di Ciofani. Palla alta sopra la traversa.

65' - Squadre di nuovo allungate, è la Cremonese che prova a farsi pericolosa.

61' - Ci prova Cabral. Defilato l'attaccante brasiliano prova un tiro ma spara alto.

60' - Brekalo allarga troppo il gomito con Ferrari. Marcenaro lo punisce col giallo.

59' - Doppio cambio in casa Cremonese. Ballardini cambia l'attacco: fuori Dessers e Tsadjout, dentro Bonaiuto e Ciofani.

58' - Si ricompattano le due squadre che negli ultimi minuti si erano un po' allungati.

55' - Primo ammonito anche in casa viola: giallo a Mandragora per il fatto tattico su Tsadjout.

54' - Primo cambio effettuato da Ballardini: fuori Sernicola, dentro Okereke.

54' - Sugli sviluppi del corner nessuno arriva per colpire. Palla respinta e ripartenza Cremonese.

53' - Ripartenza della Fiorentina. Guida Barak che serve Ikone che aspetta la sovrapposizione di Dodo. Corner per la Fiorentina

51' - La punizione di Biraghi finisce sul fondo.

50' - Continua a spingere la squadra di Italiano. Ikoné salta Ferrari che lo stende al limite dell'area venendo ammonito.

49' - Che azione della Fiorentina! Raddoppia Cabral. Sulla destra bravo Brekalo che lavora un pallone nel mezzo per Mandragora. Triangolo bellissimo tra quest'ultimo e Barak, e infine è molto scaltro sempre Mandragora a pescare da solo in mezzo all'area di rigore il brasiliano. Cabral a porta vuota non può sbagliare.

48' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLLL!!! SEGNA CABRAL!!!

47' - Ferma il gioco Marcenaro, rilevando un fallo in attacco di Cabral su Bianchetti.

46' - Si riparte! Via al secondo tempo.

Ci sarà un cambio in casa Fiorentina. Fuori Saponara, dentro Brekalo.

--- INTERVALLO ---

45'- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Senza recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

42' - Troppo lungo il corner di Mandragora. Recupera palla la Cremonese

41' - Ancora Fiorentina dalla fascia destra. Amrabat si conquista un corner dopo uno scambio con Ikone.

39' - Punizione non sfruttata dai padroni di casa. Palla a Sirigu dopo una serie di rimpalli.

38' - Sernicola va a terra sulla trattenuta netta di Saponara. Calcio di punizione per la Cremonese.

36' - Sugli sviluppi del corner calciato da Biraghi, Martinez Quarta non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

35' - Bella azione della Fiorentina, guidata a Ikone. L'esterno viola va via con una giocata a Vasquez e poi serve Barak. Palla leggermente lunga ma il trequartista viola ci arriva e prende calcio d'angolo.

33' - Grande chance per la Cremonese. Si propone Valeri sulla sinistra, dopo un errore di Dodo. Servito al limite dell'area di rigore Dessers che non trova la porta e spara alto.

32' Reazione della Cremonese che ora ci prova. Più offensiva in questo momento la squadra di Ballardini.

28' - Fiorentina in vantaggio. La sblocca Rolando Mandragora dopo una bella azione corale. Barak allarga molto bene per Saponara che poi serve Mandragora al limite dell'area di rigore. Il centrocampista viola chiede prima lo scambio a Ikoné, vince un rimpallo con Bianchetti e col sinistro in diagonale non lascia scampo a Carnesecchi. Secondo gol in campionato per lui.

27' - GOOOOOLLL!! GOOOLLL!! SEGNA MANDRAGORA!

26' - Attimo di indecisione di Amrabat che perde un brutto pallone regalando a Dessers. Contropiede della Cremonese però fermato molto bene da Dodo.

22' - Manovra sempre la Fiorentina, pochi però gli spazi. Si chiude bene la Cremonese.

19' - Prova a farsi vedere anche la Cremonese con Tsadjout: capisce tutto Sirigu uscendo sui piedi dell'attaccante grigiorosso.

17' - Ci prova Mandragora. Tiro da fuori col suo mancino ma palla fuori, non di molto.

15' - Fiorentina pericolosa. Bella manovra sulla fascia destra tra Ikone-Dodo. L'esterno d'attacco viola poi trova Cabral in area di rigore. Provvidenziale l'intervento di Ferrari su Barak che si era ritrovato il pallone tra i piedi.

13' - Sbaglia la Cremonese in uscita. Saponara alza la testa cercando Cabral ma calibra male il passaggio, intercettato.

12' - Scelta sbagliata da Ikonè che serve male Barak ignorando Dodò completamente libero sulla fascia destra.

10' - Ci prova ancora la Fiorentina. Controllo difettoso di Sernicola, Biraghi la rimette al centro trovando l'uscita sicura in presa alta di Carnesecchi.

7' - Dalla bandierina colpo di testa di Milenkovic, troppo centrale però, facile per Carnesecchi.

6' - Prima manovra viola, cross di Biraghi respinto. Calcio d'angolo per la Fiorentina.

5' - Prova a ragionare palla a terra ora la Fiorentina, la Cremonese attende.

2' - Primo brivido per la difesa viola. Sulla rimessa laterale di Valeri, Dessers va a colpire di testa ma non trova lo specchio.

1' - Si parte! La Fiorentina gioca il primo pallone della partita.

14:59 - Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio di Cutro.

14:55 - Entrano in campo le squadre, risuonano le note dell'inno della Serie A. Tra poco si parte!

14:50 - Queste le formazioni ufficiali della sfida:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. A disp. Saro, Sarr, Ciofani, Bonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Okereke. All. Ballardini

FIORENTINA (4-2-3-1): Sirigu, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Barak, Sapanara, Cabral. A dip. Cerofolini, Vannucchi, Bonaventura, Jovic, Castrovilli, Ranieri, Gonzalez, Venuti, Duncan, Sottil, Bianco, Brekalo, Igor, Kouame. All Italiano

14:45 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Cremonese-Fiorentina, gara valida per la 26^ giornata di Serie A il cui fischio d'inizio è in programma alle 15:00.