CORSA ALL’EUROPA, LA FIORENTINA VIAGGIA A VELOCITÀ DA CROCIERA. E LA SALITA È DIETRO L’ANGOLO

Se la corsa all’Europa fosse assimilabile a un ingorgo autostradale, la Fiorentina sarebbe ferma in corsia d’emergenza, con le quattro frecce. Alla sua sinistra scorre in maniera irregolare un traffico congestionato, con Napoli e Bologna che hanno approfittato del passo falso dei viola a Lecce. Poi c’è anche la Roma, in netta risalita con De Rossi e che stasera, nel match contro il Cagliari, potrebbe balzare a +4. Ci sarebbe addirittura il Torino, fermo a -2 dai viola dopo il pari a reti bianche con la Salernitana.

Insomma, la Fiorentina ha spento il motore a fine dicembre e da quarta, con sparute velleità di insediare anche il terzo posto del Milan, la banda di Vincenzo Italiano si è trovata ottava, a pari merito con la Lazio. Con sedici gare da disputare e quindi con 48 punti ancora a disposizione, la Fiorentina è comunque lì, a un punto dal settimo posto e a 5 dal quarto. Un campanello d’allarme però ha iniziato a risuonare dopo le gare del weekend: per la prima volta da inizio stagione, la Viola è fuori dalla zona europea. A preoccupare è soprattutto il fatto che, nella tonnara tra il quarto e il decimo posto, la squadra di Italiano viaggi a una velocità da bradipo. Un punto raccolto in questo inizio di 2024, solo la Salernitana ha fatto così poco nel nuovo anno: per darvi un’idea nello stesso periodo l’Atalanta ha mangiato 9 punti ai viola, Roma, Napoli e Lazio 6, mentre il Bologna ha recuperato 4 punti rispetto alla Fiorentina.

È quindi il trend, più che la classifica, a preoccupare. La Viola deve ritrovare il passo da Europa e riprendere da qualche parte i punti persi con Lecce, Udinese e Sassuolo. E deve farlo a iniziare dal match col Frosinone, perché dopo l’incrocio coi ciociari la difficoltà del calendario, con Bologna, Lazio, Torino, Roma e Atalanta prima della pausa Nazionali, si impenna.

Ecco la classifica di Serie A:



Inter 57 pt *

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Bologna 36 *

Roma 35 *

Napoli 35 *

Fiorentina 34 *

Lazio 34 *

Torino 32 *

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19 *

Udinese 19

Cagliari 18 *

Verona 18

Empoli 18

Salernitana 13



* = squadre con una partita in meno (22)