CORSA AL QUARTO POSTO: BOLOGNA E FIORENTINA LANCIATE, MALE IL NAPOLI. LA ROMA...

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'ultima sequenza di partite ha proiettato la Fiorentina verso le alte vette della classifica, malgrado un andamento all'apparenza discontinuo. Le recenti cinque sfide di campionato hanno visto i viola trionfare tre volte pareggiando e perdendo in due occasioni, per un totale di 10 punti conquistati (tra l'altro i medesimi del Milan, terzo in solitaria). Il tutto senza considerare il dispendioso impegno di Coppa Italia al cospetto del Parma risoltosi in un successo. Ma come stanno le altre competitor al quarto posto della Serie A?

Già, perché non è un mistero che dal quarto all'ottavo posto la classifica risulti quanto mai "corta", con cinque squadre coinvolte in un range dallo scarto di soli tre punti. Allo stato dell'arte, insomma, un solo turno può sparigliare le carte in tavola. Se però il Bologna, quarto a quota 28, appare attualmente la compagine più in forma con 10 punti ottenuti nelle ultime cinque giornate, i viola abbiamo detto non essere da meno. Segue la Roma di José Mourinho, ottava a 25 punti, 8 dei quali incassati nei recenti cinque incontri.

Dopodiché l'Atalanta, settima a quota 26, capace di conquistare 7 punti nelle ultime cinque gare. Infine il Napoli, quinto a pari merito con la Fiorentina con 27 punti, di cui solo 6 raccolti nei cinque impegni più recenti. Non un filotto da poco, includendo proprio l'Atalanta, l'Inter e la Juventus, sta di fatto che oggi i partenopei si rivelano i meno performanti del famoso novero delle candidate al quarto posto. Il tutto tenendo presente, lo ribadiamo, come anche una sola giornata sia in grado di capovolgere il quadro esaminato.

Prospetto dei punti conquistati nelle ultime cinque gare:

1) Bologna e Fiorentina: 10

2) Roma: 8

3) Atalanta: 7

4) Napoli: 6