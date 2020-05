CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiorniamo quotidianamente sulle maggiori notizie dei campionati europei extra Serie A.

SPAGNA - Stando a quanto riferisce la versione on line del quotidiano spagnolo AS, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) avrebbe già preso una decisione in merito alla fine della stagione nel calcio femminile: mancano conferme ufficiali, ma quello che si prevedeva è accaduto, e le tre competizioni delle ladies (Primera Iberdrola, Reto Iberdrola e Primera Nacional) saranno interrotte anticipatamente per quel che riguarda ovviamente la stagione 2019-2020. Stilati, a tavolino ma considerando le varie classifiche, i titoli, le promozioni e le retrocessioni. Il Barcellona, in vetta alla classifica della Primera Iberdrola con nove punti di vantaggio sull'Atletico, vincerà lo scudetto, ma sia le blaugrana che l'Atletico avranno il posto in Champions League per la prossima stagione.

GERMANIA - Via libera per la ripartenza della Bundesliga e dell Zweite Bundesliga. Quest'oggi la cancelliera Angela Merkel ha dato il suo ok alla ripresa del campionato a partire dalla seconda metà di maggio. Adesso, dovrà essere la Federazione a decidere la data in accordo con i club: probabile ripresa già a partire dal 15 maggio, anche se ci sono alcuni club - come il Werder Brema - che chiedono una settimana in più.

SERBIA - La Federcalcio serba ha deciso: si riparte. La maggioranza dei club ha votato per la ripresa del torneo, che vedrà cambiato il format: si giocheranno le quattro partite restanti del campionato, senza però playoff e playout. Si riprenderà a giocare il 30 maggio e l'ultima giornata sarà il 20 giugno. Da valutare il format per la stagione 2020-21.

INGHILTERRA - La Premier League, come noto, aveva programmato venerdì una importante riunione sul rientro in campo degli atleti, sia in termini di allenamenti che di gare, ma il rinvio della conferenza stampa del governo, ha fatto scivolare ogni decisione a non prima di lunedì. La nuova data darà alla Premier League e ai suoi club il tempo di esaminare i piani del governo in modo più completo: i club, rivela Sky Sport UK, restano fiduciosi di poter iniziare gli allenamenti nella terza settimana di maggio, in vista di un ritorno alle gare già a metà giugno.

BELGIO - Secondo quanto riportato da dhnet.be il calcio belga va verso la sospensione fino al 31 luglio. Questa è la proposta fatta dalla Federazione: riprendere gli allenamenti a partire dal 15 giugno per poi ricominciare col campionato ad agosto, a porte chiuse. Si tratterebbe pertanto di una nuova stagione sportiva e il campionato 2019-20 sarebbe difatti dichiarato chiuso. Domenica la Pro League aveva reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, che l'Assemblea Generale è stata rinviata per l'ennesima volta, con nuova data fissata al 15 maggio. Tutto lascia pensare, ammesso che non ci sia un nuovo rinvio, che in quella occasione verrà dichiarato chiuso il torneo 2019-20, con l'assegnazione del titolo al Club Brugge.

TURCHIA - I campionati di calcio in Turchia riprenderanno nel fine settimana dal 12 al 14 giugno. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio di Ankara (Tff), Nihat Ozdemir, al termine di una riunione del Consiglio direttivo dell'organismo. Ieri sera, il ministro della Salute turco Fahrettin Koca aveva dichiarato che a decidere sulla ripresa dei tornei dopo lo stop per il Covid-19 sarebbe stato il suo organismo di autogoverno, avendo un via libera di fatto del governo. Lunedì erano ripresi gli allenamenti di diverse squadre della Superlig, la serie A turca, ma almeno un calciatore del club della capitale Ankaragucu è risultato positivo al coronavirus (ANSA).

FINLANDIA - Il pallone ricomincerà a rotolare in Finlandia. La Veikkausliiga ha annunciato che la nuova stagione ripartirà il 1° luglio per terminare il 21 novembre. Vi saranno delle restrizioni, ad esempio non saranno ammesse oltre 400 persone sugli spalti. Gli allenamenti a pieno regime per i club sono previsti a partire da giugno.