CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Cerchiamo di aggiornare anche su tutti i temi extra Fiorentina che vengono coinvolti dal coronavirus. Questa volta teniamo d'occhio i maggiori campionati di calcio europei, e non solo.

CHAMPIONS LEAGUE - In che modo far finire le coppa europee, se si potrà giocare, nel mese di agosto? Secondo la stampa iberica c'è un piano che l'Uefa avrebbe preparato assieme all'Eca, l'associazione dei grandi club, secondo cui si sta cercando una località 'neutra', e che fornisca garanzie di sicurezza per quel periodo, per farvi svolgere una 'Final Eight' della Champions League, con tutte le partite in gara secca, fino alla finale, che potrebbe essere disputate nella località prescelta, o quella scelta in origine, ovvero Istanbul. Tutte le squadre resterebbero concentrate in quest'unica sede, e così pure gli operatori al seguito, media compresi. Tutti verrebbero sottoposti a controlli sanitari e alle relative misure di sicurezza. Tutto ciò perché l'Uefa vuole assolutamente portare a termine le sue competizioni per non perdere i soldi dei diritti televisivi. (ANSA).

FIFA - Secondo quanto riportato da As la FIFA avrebbe già deciso di rinviare di un anno il nuovo Mondiale per Club, dove parteciperanno i vincitori continentali delle ultime quattro stagioni. Il torneo avrebbe dovuto comiminciare a giugno 2021 ma il rinvio degli Europei proprio per quel periodo costringe la FIFA a rivedere le cose. Il torneo, ricordiamo, si disputerà ogni quattro anni ed è stato concepito per essere giocato l'anno prima di un Mondiale, al posto della Confederations Cup. Inoltre la FIFA ha in mente di spostare le finestre dedicate alle nazionali di settembre, ottobre e novembre per permettere ai campionati nazionali di riassestarsi.

BUNDESLIGA - Non venerdì 17 aprile, ma giovedì 24 aprile. Con un comunicato, la DFL ha rinviato l'Assemblea Generale per - si legge - concedere ai club e alla DFL ulteriore tempo per un'ulteriore preparazione intensiva in vista delle decisioni imminenti.

La Bundesliga e la Zweite Bundesliga potrebbero essere i primi campionati in Europa a ripartire con i club che hanno ripresi gli allenamenti già la scorsa settimana.

CHAMPIONS LEAGUE ASIATICA - La AFC comunica "fino a nuovo avviso" che tutte le partite previste a maggio e giugno sotto la sua egida sono rinviate. Una situazione che coinvolge soprattutto la AFC Champions League, che aveva visto lo scorso 10 febbraio dare il via alla fase a gironi.

LIGUE 1- "I grandi festival e gli eventi con un pubblico numeroso non si potranno tenere almeno fino a metà luglio". Nel suo discorso di ieri, Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha di fatto chiuso le porte, anche dello sport, almeno fino a estate inoltrata. A partire dal calcio, in Francia chi vorrà tornare a competere dovrà farlo a porte chiuse, se tutto andrà bene.

TOUR DE FRANCE - Il Tour de France è stato ufficialmente rinviato dai suoi organizzatori. La Grande Boucle si correrà così a settembre con la partenza fissata il 29 agosto e l'arrivo il 20 settembre.

INGHILTERRA - La English Football Legue e l'Associazione dei calciatori professionisti hanno trovato un accordo per la riduzione degli stipendi dei tesserati: a ciascun giocatore di League One e League Two sarà decurtato fino al 25% del salario, mentre finora si era parlato del 30%. L'accordo prevede anche che chi guadagna meno di 2.500 sterline riceva lo stipendio per intero. Qualsiasi riduzione non porterà a guadagnare meno di quella somma. L'intesa sarà già effettiva nel mese in corso e si concentrerà sul medio-lungo termine. I club di Championship prenderanno decisioni individuali in merito a eventuali tagli.