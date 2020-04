CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

IL CIO SU OLIMPIADI: Tomas Bach, presidente del Ciò, spiega aL quotidiano tedesco 'Die Welt' come mai non ha annullato del tutto le Olimpiadi. Ecco le sue parole: C'era stata qualche richiesta di cancellazione, ma questa opzione avrebbe distrutto il sogno olimpico di 11mila atleti, nonché dei loro allenatori, delle loro famiglie, amici e degli stessi giapponesi che li ospiteranno. Abbiamo concordato col Primo Ministro giapponese che continuerà a coprire i costi per l'organizzazione dell'evento e così farà anche il CIO. E' già chiaro che dovremo far fronte a centinaia di milioni di dollari di costi aggiuntivi ma non abbiamo ragionato secondo questa logica. Anche perché, in caso di cancellazione, l'assicurazione del CIO avrebbe coperto tutte le spese. Non è così invece per lo slittamento".

VACCINO PRONTO ALLA SPERIMENTAZIONE SU UOMO: L'Advent-Irbm di Pomezia sta lavorando in collaborazione con la Oxford University per il vaccino sul COVID-19 e in queste ore sembrano esserci stati sensibili passi in avanti. L'amministratore delegato dell'azienda italiana, Piero Di Lorenzo, ha annunciato all'ANSA che a fine mese dovrebbero iniziare le fasi di test. La sperimentazione comunque porterebbe al vaccino pronto per settembre.

IL VENETO TOGLIE IL,LIMITE DEI 200 METRI: Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha tolto il limite dei 200 metri per quanto concerne l'attività motoria. Ciò può essere svolto soltanto in prossimità dell'abitazione e sempre singolarmente: "E' un atto di fiducia verso i veneti" ha dichiarato il Governatore. Restano invece in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina e guanti per uscire di casa, oltre al gel igienizzante.

BOLLETTINO SPAGNA: Sono 3.477 i nuovi positivi al COVID-19 che si sono registrati in Spagna nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia, in Spagna ci sono stati 169.496 casi: di questi 64.727 i guariti, 17.489 i decessi e i restanti sono gli attualmente positivi. Purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 517 nuovi decessi.

NUOVI CASI IN CINA: Sui 108 nuovi casi di coronovirus registrati ieri in Cina - il numero più alto dai 143 casi del 6 marzo - ben 56 sono relativi alla provincia nordorientale di Heilongjiang, di cui 49 importati dalla Russia. Secondo la Commissione sanitaria provinciale, tutti i contagi di ritorno sono di cittadini con passaporto cinese tornati dalla Federazione russa, di cui 27 riclassificati come tali dal precedente stato di asintomatici. Al conteggio fino a ieri, la provincia, diventata il fronte più caldo in Cina contro il Covid-19, i casi di infezione importata hanno raggiunto quota 247, con una persona dimessa dall’ospedale. La Commissione ha citato 8 nuovi casi di asintomatici, portando il totale a 118. Le città cinesi vicino al confine russo hanno rafforzato le misure di prevenzione e controllo dell’epidemia. La Commissione sanitaria nazionale, infine, ha annunciato oggi l’invio nella provincia di un team di esperti in malattie respiratorie e salute pubblica a Suifenhe, la città in lockdown dalla scorsa settimana, la più colpita nella provincia (Gazzetta.it).