CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

BASKET: I giocatori dell'AxArMilano hanno garantito "ampia disponibilità" a tagliarsi lo stipendio per affrontare l'emergenza economica dovuta al Coronavirus. Lo conferma all'ANSA Ettore Messina, coach e presidente delle 'Basketball Operations' di Olimpia: "I giocatori si sono detti estremamente disponibili ad accogliere eventuali richieste. Sono ragazzi sensibili e responsabili, sono molto orgoglioso di loro - sottolinea Messina - Abbiamo un proprietario come Giorgio Armani che si è speso molto per l'Italia in questo momento di difficoltà".

GOLF: Rinviato a data da destinarsi anche il Dubai Duty Free Irish Open, secondo evento 2020 delle Rolex Series European Tour di golf. Il coronavirus fa slittare un altro dei grandi appuntamenti del golf continentale. Inizialmente in programma dal 28 al 31 maggio (con montepremi da 7.000.000 di dollari) a Thomastown, nella contea di Kilkenny, in Irlanda, è stato posticipato a causa della grave emergenza sanitaria.

OLIMPIADI: Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha voluto ringraziare tramite Twitter il primo ministro giapponese Shinzo Abe: “Ho avuto una telefonata produttiva col primo ministro Shinzo Abe. Lo ringrazio per l’impegno del Giappone nella lotta al Covid-19 e per guidare la #HealthForAll agenda. Rafforzare la preparazione alle epidemie in contesti con risorse limitate, costruendo sistemi resilienti, è la chiave per mantenere il mondo al sicuro. L’OMS accoglie la voglia di Shinzo Abe e del Giappone di supportare la ricerca e lo sviluppo di vaccini e terapie per il Covid-19, così come il contributo finanziario ai paesi con sistemi sanitari fragili. Ho anche apprezzato la decisione di Shinzo Abe di posticipare Tokyo 2020 al prossimo anno a causa della pandemia. L’OMS vorrebbe continuare ad essere parte della preparazione e del successo dei Giochi, non vediamo l’ora di celebrare insieme l’umanità”.

PALLAVOLO: La Federazione Italiana Pallavolo, in accordo con la Federazione Internazionale, con Sport e Salute e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, comunica che il torneo 5 Stelle di Roma, originariamente in programma dal 9 al 14 giugno 2020, è stato annullato. Tutte le parti hanno convenuto che quest'anno, a causa della pandemia legata al Covid-19, non ci siano le condizioni necessarie per poter disputare la tappa del World Tour, in quanto la salute e il benessere di tutti i partecipanti rappresentano la massima priorità per tutti i co-organizzatori del torneo. Fipav, Fivb, Sport e Salute e Coni, inoltre, garantiscono il massimo impegno per organizzare nel migliore dei modi un evento di beach volley nel 2021 e per questo nei prossimi mesi continueranno a lavorare a stretto contatto.

ATLETICA: I mondiali di Atletica sono stati rimandati di un anno a causa del rinvio dell'Olimpiade al 2021. Così la competizione iridata di Eugene, in programma originariamente dal 6 al 21 agosto del prossimo anno, verrà disputato nell'estate del 2022.