CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

l mondo è sconvolto dal Coronavirus. Indubbiamente il COVID-19 sta segnando la vita di tutti noi costringendoci a modificare le nostre abitudini, ma non solo. Per questo, FirenzeViola.it ha deciso quotidianamente di aggiornare anche sulle notizie più importanti extra-calcio.

GOLF: "Spero che le Olimpiadi si svolgano regolarmente, così come mi auguro non ci siano cambiamenti per quel che riguarda l'edizione della Ryder Cup americana del 2020 e quella di Roma del 2022". Queste le dichiarazioni di Franco Chimenti, vicepresidente vicario del Coni e numero 1 della Federgolf. "Per quel che riguarda i Giochi di Tokyo - ha aggiunto Chimenti - spetta al Cio prendere tutte le decisioni del caso. Le mie perplessità, anche da ex professore ordinario di Chimica Farmaceutica ed ex preside della facoltà di Farmacia a 'La Sapienza', riguardano l'evoluzione di questo virus, che nessuno adesso può prevedere in quanto tempo potrà essere sconfitto".

BASKET: Il ct della Nazionale italiana di basket, Meo Sacchetti, ha parlato della crisi che sta colpendo il mondo dello sport e anche la palla a spicchi. La guida tecnica azzurra, all'Ansa, ha affermato: "Ci mancherebbe altro che non prendessi in considerazione la possibilità di tagliare l'ingaggio vista la situazione. Adesso l'importante è la salute, non certo lo stipendio".

RUGBY: "L'intero pianeta sta attraversando una situazione che non ha precedenti dal secondo dopoguerra ad oggi, e tutti noi siamo chiamati ad avere un ruolo attivo e consapevole per agevolare il contenimento e la remissione della pandemia. La Federazione ed il movimento che ho l'onore di presiedere devono e vogliono essere parte di una visione ispiratrice per l'intero sistema: abbiamo organizzato due indimenticabili edizioni del Mondiale U20 nel 2011 e nel 2015, torneremo ad offrire uno straordinario palcoscenico per le future stelle del rugby internazionale quando le condizioni lo permetteranno". Così il presidente della Federugby, Alfredo Gavazzi, commentando l'annullamento del mondiale di rugby U20 che si doveva disputare in Italia.

MOTO GP: Hervé Poncharal, presidente dell'associazione dei team del Motomondiale, ha parlato a SpeedWeek della crisi economica che si prospetta anche per il circus delle due ruote. "Siamo molto uniti. Il nostro obiettivo -riporta Moto.it-, è rispettare i nostri dipendenti e cerchiamo una soluzione equa per tutti. Vogliamo mantenere in vita i team. Perché un giorno potremo correre di nuovo solo se la maggior parte delle squadre non fallirà, altrimenti la MotoGP per un po' di tempo sarà senza squadre. Dorna e Bridgepoint Capital sono consapevoli della situazione". Poncharal entra nel dettaglio dei bilanci dei team: "In questo momento molti sponsor non sono in grado di pagarci. Comprendiamo i problemi economici che alcuni dei nostri partner hanno. Dorna e IRTA ci compensano per ogni Gran Premio, ma al momento non ci sono gare, quindi non riceviamo sovvenzioni e diritti TV, nessun bonus, nessuna 'borsa di viaggio', niente".

OLIMPIADI: Dopo quello spagnolo, anche il Comitato olimpico del Brasile (Cob) chiede che l'Olimpiade di Tokyo 2020 non si disputi nelle date fissate, dal 24 luglio al 9 agosto. Lo fa con una lettera aperta sul proprio sito in cui chiede al Cio che i Giochi vengano spostati di un anno esatto, ovvero a fine luglio-inizio agosto del 2021. "La pandemia del Covid-19 si sta aggravando - è la nota del Cob - e per gli atleti diventa sempre più difficile allenarsi e mantenersi sui migliori livelli competitivi. In tutto il mondo c'è la paralisi dei centri di preparazione, e non si può andare avanti".