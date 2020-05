CORONAVIRUS, Non solo calcio: le ultime dal mondo

In questo periodo,di emergenza a causa del Coronavirus, ecco le principali notizie extracalcistiche delle ultime ore.

PARLA JOHNSON: "LOCKDOWN CONTINUA" - Lungo intervento di Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna che ha parlato pubblicamente al paese: "Non potremo finire il lockdown in questa settimana. Piuttosto, possiamo introdurre piccoli passi per alleggerire le misure di restrizioni. Dipenderà tutto da come ci comporteremo: finora vi abbiamo detto di lavorare da casa quando possibile, e di andare a lavoro solo se strettamente necessario. Ora dobbiamo far sì che tutti coloro che non possano lavorare a casa siano incoraggiati ad andare al lavoro. Però lo devono fare evitando per quanto possibile i sistemi di trasporto pubblico: saranno comunque garantite per chi li userà e per chi ci lavorerà le misure di sicurezza anti-Covid, ma sarà preferibile usare la macchina o anche fare una camminata a piedi o una pedalata in bici. Da mercoledì, vogliamo che la gente possa svolgere attività all’aria aperta. Si potrà andare al parco, o anche fare degli sport, ma solo in compagnia dei propri conviventi. Dovrete obbedire alle regole di distanziamento sociale, anche perché aumenteremo le multe per chi le violerà. Nella Fase 2, che inizierà almeno dall’1 giugno in poi, speriamo di poter riaprire le i negozi e riportare a scuola i ragazzi delle scuole elementari. Nella Fase 3, che inizierà almeno a luglio, speriamo di poter riaprire il settore dell’accoglienza (ristoranti, pub, bar, ndr)”.

280.000 MORTI NEL MONDO PER IL VIRUS - Sono oltre 280.000 i morti legati al Coronavirus in tutto il mondo, quasi l'85% dei quali in Europa e negli Stati Uniti. Secondo i dati raccolti dall'AFP, nel dettaglio sarebbero 280.011 i decessi (4.052.677, invece, i casi totali) dall'inizio dell'epidemia, con 156.095 vittime in Europa e 78.862 negli USA.

BONUS VACANZE IN ITALIA - Il Governo studia come rilanciare il turismo in Italia. Secondo quanto appreso dall'ANSA, tra le misure contenute nell'ultima bozza del decreto legge "Rilancio", ci sarebbe proprio per questo anche un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore ai 35.000 euro per le prossime vacanze estive e invernali. Un bonus economico utilizzabile da un solo componente per nucleo, nel preciso arco temporale tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, e pari a 500 euro (300 euro, invece, per le famiglie composte da sole due persone e 150 euro per i singoli individui).

BRASILE, CRESCE MOLTO IL NUMERO DI VITTIME - Il Brasile fa registrare un tristissimo record. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 751 decessi causati dal Coronavirus, mai così tanti in un solo giorno. Come rivela il ministero della Salute, il totale delle vittime è di 9.897, mentre i contagiati sono 145.328.