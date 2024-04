COPPA ITALIA, Verso il record negativo di presenze allo stadio Franchi

Fonte: A. Di Nardo

Nonostante sia probabilmente la gara più importante finora della stagione viola, Fiorentina-Atalanta non avrà il pubblico delle grandi occasioni, anzi. A ieri sera erano appena 20mila i biglietti venduti con ancora ampia disponibilità di posti in curva Fiesole e, con la prevendita che chiuderà entro il tardo pomeriggio, la previsione più ottimistica sarà di 23mila spettatori presenti. Un numero in contrasto con l'ultima in casa datata sabato scorso, quando il Franchi ha fatto registrare il primo sold-out stagionale con 34mila presenze. Un numero, a suo modo storico, se si pensa che nella storia recente del club (dal 2000 in poi) questa sarà la prima semifinale con meno di 25mila spettatori presenti.

Delle nove semifinali giocate da inizio millennio dai viola tra Coppa Italia e competizioni europee, il dato peggiore fino ad oggi risaliva alla Coppa Italia 2000/01, ultimo trofeo vinto nella storia della Fiorentina che nella semifinale col Milan portò al Franchi appena 25mila tifosi. Anche nella scorsa stagione, con la doppia semifinale di Coppa Italia (Cremonese) e Conference League (Basilea) i presenti furono più di 30mila. Per l'Atalanta invece ci sarà un altro passo indietro in una stagione in cui il club ha fatto registrare un passo indietro (sia a livello di abbonamenti che di presenze singole) rispetto alle ultime annate. Che sia per il prezzo dei biglietti o per la scomodità di un impianto tutt'altro che moderno (che stasera vedrà ancora una volta la Curva Ferrovia chiusa per i lavori di ristrutturazione, col tetto massimo di capienza spostato quindi a circa 34mila unità) una cosa è certa: stavolta il tifo fiorentino non sembra voler rispondere presente a un appuntamento cruciale per il futuro dei viola.