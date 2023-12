CONFERENCE, Tutte le combinazioni per il 1° e 2° posto

FirenzeViola.it

Alla vigilia del match di Conference League tra Ferencvaros e Fiorentina andiamo ad analizzare quali potrebbero essere le combinazioni che permetterebbero, all'ultima partita del girone, di ottenere il primo posto per essere avvantaggiati nella prossima fase della competizione. Entrambe le squadre non hanno mai perso in questa fase a gironi della Conference League, la Fiorentina è reduce da tre vittorie di fila precedute da due pareggi, il Ferencvaros ha ottenuto tre pareggi in mezzo a due vittorie nel girone.

La Fiorentina è matematicamente tra le prime due. Andrà agli ottavi da vincitrice del girone se evita la sconfitta contro il Ferencvaros, quindi ha la disponibilità di due risultati su tre.

Il Ferencvaros è matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro il Fiorentina o se il Genk non batte il Cukaricki. Potrebbe anche finire tra le prime due se perde con un gol di scarto e il Genk vince con un gol di scarto. Le due squadre sarebbero pari per differenza reti e la loro classifica finale dipenderebbe dal totale gol segnati, poi dal totale gol in trasferta (che sarebbe pari), quindi dalle vittorie totali (pari), quindi dalle vittorie totali in trasferta (pari), quindi dai punti disciplinari e dal coefficiente UEFA per club. Andrà agli ottavi da vincitrice del girone se batte la Fiorentina. Il Ferencvaros andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta da seconda classificata se pareggia o perde come descritto sopra.

Il Genk andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta da seconda classificata se batte il Cukaricki e il Ferencvaros perde contro la Fiorentina, purché il Genk vinca con almeno un gol di scarto o il Ferencvaros perda con più un gol di scarto. Se lo scarto in entrambe le partite è di un gol, la classifica finale delle due squadre dipenderà dal totale gol segnati, quindi dal totale gol in trasferta (che sarebbe pari), quindi dalle vittorie totali (pari), dal totale vittorie esterne (pari), dai punti disciplinari e quindi dal coefficiente UEFA per club.

Il Cukaricki non può arrivare tra le prime due ed è già escluso da tempo da questa lotta.

Questa la classifica attuale:

Fiorentina 11 (DR +8)

Ferencvaros 9 (DR +3)

Genk 6 (DR +1)

Cukaricki 0 (DR -12)

