CONFERENCE, Quanto hanno guadagnato i viola

Con la convincente vittoria di Riga si chiude la fase a gironi della Conference League per la Fiorentina ed è tempo quindi di primi bilanci per la società gigliata: bilanci in termini di risultati, con i viola che, chiudendo al secondo posto accedono alla fase ad eliminazione diretta dovendo però passare dal playoff contro una delle terze classificate in Europa League, ma anche economici. Soffermandoci sugli introiti derivati dal percorso europeo di Italiano ed i suoi, possiamo arrivare a calcolare il tesoretto racimolato dai viola in questa prima parte di campagna continentale: la Fiorentina ha innanzitutto incassato dalla UEFA 2,94 milioni di euro per la partecipazione, a cui si sommano 1,29 mln legati al ranking UEFA del club e 420.000 euro di diritti televisivi.

4,65 milioni “all’ingresso” nella competizione, a cui si devono aggiungere i bonus legati ai risultati: per i gironi di Conference, la UEFA mette a disposizione un premio partita per le società equivalente a 500mila euro per ogni vittoria e 166mila euro per ogni pareggio. Nelle sei gare del girone Biraghi&Co. hanno messo insieme 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, che al cambio valgono 2,166 mln. Se a questa cifra si somma quella citata precedentemente (i 4,65 mln acquisiti di default) ed il premio per il passaggio ai sedicesimi di finale (325mila euro), possiamo stimare in 7,141 milioni -incassi ricavati dai biglietti esclusi- il tesoretto conquistato finora dalla Fiorentina; una cifra che, in caso di proseguo del percorso europeo, sarebbe destinata ad aumentare: il passaggio agli ottavi varrebbe 600.000 euro, con premi che saliranno nei turni successivi; per farsi un’idea, la Roma (vincente della prima edizione di Conference League) ha guadagnato nel complesso più di 20 milioni dal cammino europeo dello scorso anno.