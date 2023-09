CONFERENCE, Fuori l'Osasuna: tutte le qualificate

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si è da poco conclusa anche l’ultima partita dei playoff di ritorno di Conference League. Oltre alla Fiorentina, ci saranno 31 squadre a completare la fase a gironi, composta dalle 10 sconfitte nei playoff di Europa League e dalle 22 vincitrici dei preliminari di Conference. Non sono mancati colpi di scena: è uscito infatti l'Osasuna, la rappresentante spagnola. Fuori anche il Partizan Belgrado, il Twente e la Dinamo Kiev. Passano invece, e si candidano ad essere protagoniste, squadre come l'AZ Alkmaar, il Besiktas, l'Eintracht Francoforte, il Fenerbahce e altre ancora. Questi i risultati delle gare di ritorno, sono segnate in neretto tutte le qualificate (il sorteggio si terrà domani al Grimaldi Forum di Montecarlo, nel Principato di Monaco, alle 14:30):

18:00 Bodo/Glimt (Nor) - Sepsi (Rou) 3-2; andata 2-2

18:00 HJK (Fin) - Farul Constanta (Rou) 2-0; andata 1-2

18:45 Breidablik (Ice) - Struga (Mkd) 1-0; andata 1-0

19:00 APOEL Nicosia (Cyp) - Gent (Bel) 1-2; andata 0-2

19:00 Brann (Nor) - AZ Alkmaar (Ned) 3-3, 5-6 dopo i calci di rigore; andata 1-1

19:00 Viktoria Plzen (Cze) - Tobol (Kaz) 3-0; andata 2-1

19:00 Twente (Ned) - Fenerbahce (Tur) 0-1; andata 1-5

19:30 PAOK Salonicco (Gre) - Hearts (Sco) 4-0; andata 2-1

20:00 Adana Demirspor (Tur) - Genk (Bel) 1-0, 4-5 dopo i calci di rigore; andata 1-2

20:00 BATE Borisov (Blr) - Ballkani (Kos) 1-0; andata 1-4

20:00 Beşiktaş (Tur) - Dinamo Kiev (Urk) 1-0; andata 3-2

20:00 Celje (Slo) - Maccabi Tel Aviv (Isr) 1-1; andata 1-4

20:00 Dnipro-1 (Ukr) - Spartak Trnava (Svk) 1-2; andata 1-1

20:00 Ferencvaros (Hun) - Zalgiris (Ltu) 3-0; andata 4-0

20:00 Fiorentina (Ita) - Rapid Vienna (Aut) 2-0; andata 0-1

20:00 Partizani (Alb) - Astana (Kaz) 1-1; andata 0-1

20:15 Rijeka (Cro) - Lille (Fra) 1-1; andata 1-2

20:30 Club Brugge (Bel) - Osasuna (Esp) 2-2; andata 2-1

20:30 Eintracht Francoforte (Ger) - Levski Sofia (Bul) 2-0; andata 1-1

21:00 Aston Villa (Eng) - Hibernian (Sco) 3-0; andata 5-0

21:00 Legia Varsavia (Pol) - Midtjylland (Den) 1-1, 6-5 dopo i calci di rigore; andata 3-3

21:00 Partizan Belgrado (Srb) - Nordsjaelland (Den) 0-1; andata 0-5