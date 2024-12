CONFERENCE, Ecco dove seguire Vitoria-Fiorentina

Così come successo per le altre gare del girone dei viola, anche Vitoria Guimaraes - Fiorentina non sarà disponibile in chiaro nonostante non ci siano altre italiane in campo europeo. Il match valido per l'ultima giornata della prima fase di Conference League, in programma alle 21.00 di stasera, sarà visibile solo per chi possiede l'abbonamento a SkySport. Per seguire tutte le emozioni potete sintonizzarvi su Radio FirenzeViola dove, con ampio pre-partita, radiocronaca della gara e post-gara con le voci dei protagonisti - e il commento dal Portogallo di Tommaso Loreto -, non vi perderete niente della serata europea!