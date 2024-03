CONFERENCE, Ecco dove seguire Maccabi-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A due giorni da Maccabi Haifa-Fiorentina, cresce l'attesa per il ritorno in Europa della squadra di Vincenzo Italiano. Quella a Budapest (si giocherà in Ungheria, nello stadio dell'Honved, per i noti problemi che interessano Israele) è una trasferta complicata a livello logistico ed economico per i tifosi viola e in tanti sceglieranno di seguirla da casa, ecco quindi come farlo: la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Per il racconto della gara invece seguiteci qui, con la live testuale di FirenzeViola.it, e su Radio FirenzeViola con la radiocronaca, da Budapest, di Pietro Lazzerini.