CONFERENCE, Che intrigo con la Juve: parola all'esperto

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il futuro europeo della Fiorentina è ancora appeso ad un filo e dipende dalla conclusione dell'intrigo Uefa -Juventus. Del caso Uefa, FirenzeViola.it ha parlato con l'avvocato esperto in diritto sportivo Eduardo Chiacchio, che ha fatto il punto della situazione e rassicurato i tifosi viola: "Situazioni del genere non si sono mai verificate in Italia, quindi anche per questo non c'è sicurezza su quello che succederà.

Secondo il mio personale parere la Juventus ha già espiato la sua "colpa" con l'esclusione dalla Champions League prossima a seguito della penalizzazione avuta". CLICCA QUI per l'approfondimento completo di FV.