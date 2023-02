CONFERENCE, Avanti AEK Larnaca, Lazio e Sheriff

Si sono concluse le prime quattro gare di ritorno degli spareggi di Conference League. Passa la Lazio dopo il pareggio per 0-0 contro il Cluj, data la vittoria per 1-0 all'andata all'Olimpico. Avanti anche AEK Larnaca e Sheriff, che eliminano rispettivamente Dnipro-1 e Partizan Belgrado. Vanno invece ai supplementari Anderlecht e Ludogorets, col punteggio totale in parità per 2-2. I risultati:

Cluj-Lazio 0-0

Dnipro-1-AEK Larnaca 0-0

Partizan-Sheriff 1-3

Anderlecht-Ludogorets 2-1 (ai supplementari)