CONFERENCE, Aston Villa e non solo: chi temere di più

Fermo restando che in Europa non esistono partite semplici – Maccabi Haifa, non da ultimo, insegna – è innegabile come la Fiorentina sia finita nella parte del tabellone più abbordabile. Evitando i tre pericoli maggiori – Aston Villa, Lille e Fenerbahçe – almeno fino alla finale. Se la Fiorentina dovesse battere il Viktoria Plzen e accedere alle semifinali (QUI UN APPROFONDIMENTO SUI CECHI), i viola incontreranno una tra PAOK Salonicco e Club Brugge. I belgi sono la squadra più giovane del torneo e possono contare sulle giocate dell’ex Bologna Andreas Skov Olsen e di Antonio Nusa. Classe 2005 con doppio passaporto norvegese e nigeriano, Nusa si propone come next big thing del calcio europeo. Si tratta di un esterno d’attacco dotato di una gran velocità e dribbling. Ha già registrato 4 presenze con la nazionale maggior e in patria viene chiamato “il Neymar di Norvegia”. A gennaio sembrava ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Brentford per 25 milioni di sterline, ma alcune complicazioni hanno bloccato le trattative e adesso su di lui si sarebbero mosse Tottenham e Chelsea. I greci, invece, hanno una rosa fatta di tanti ex Serie A (Troost-Ekong, Marcos Antonio, Meite) e, proprio come il Brugge, possono contare su una giovane promessa del calcio internazionale come Giannis Konstantelias. Si tratta di centrocampista greco già nel giro della nazionale maggiore e nei gironi si era reso protagonista (nell’ultimo match contro l’Aberdeen) di una giocata che avrebbe potuto regalare uno dei gol più belli dell’anno, se il palo non gli avesse negato la gioia.

IL PERICOLO ASTON VILLA E UNAI EMERY - Detto dei possibili accoppiamenti in semifinale, i pericoli maggiori la Fiorentina li troverebbe qualora i viola raggiungessero la finale di Atene. Come suggerisce il titolo, l’insidia numero uno è chiaramente l’Aston Villa. La squadra di Birmingham si sta lottando assieme a Tottenham e (seppur più distaccato) Manchester United l’accesso alla prossima Champions League. I Villains sono senza alcun dubbio la sorpresa dell’anno in Premier League e nella rosa del club i campioni si sprecano. Il portiere, Dibu Martinez, non ha certo bisogno di presentazioni: protagonista assoluto dentro e fuori dal campo agli scorsi mondiali in Qatar, si rese protagonista su Kolo Muani di quella che per molti è “la parata del secolo”. Davanti a lui ci sono Pau Torres, un titolare della Spagna e vincitore di un’Europa League con la camiseta amarilla del Villareal, la coppia inglese Konsa-Mings, due difensori nel giro della Nazionale dei Tre Leoni, e gli esperti Cash, Lenglet e Digne. È poi a centrocampo che l’Aston Villa mostra i suoi pezzi più pregiati, con Jacob Ramsey, Youri Tielemans e, soprattutto, Douglas Luiz. Il brasiliano è una delle stelle della squadra, classico centrocampista box to box forte nel recuperare i palloni ma che in stagione ha già siglato 10 gol e 10 assist. Arrivando infine all’attacco, dove peraltro vi è quel Nicolò Zaniolo che tanto gradirebbero portare a Firenze i dirigenti viola, il pezzo da novanta è Ollie Watkins. L’attaccante inglese finora ha segnato 22 reti e 10 assist, di cui 16 in campionato: un bottino che lo mette alle spalle del solo Erling Haaland, primo a quota 18. Il vero punto forte dell’Aston Villa è tuttavia l’allenatore, quell’Unai Emery vero e proprio guru delle competizioni europee, capace di vincere quattro Europa League (tre consecutive con il Siviglia e una con il Villareal).

IL FENERBAHÇE DI DZEKO E BONUCCI - Un gradino sotto all’Aston Villa ma comunque non una passeggiata di salute la domenica pomeriggio, ci sono Lille e Fenerbahçe. I turchi sono il miglior attacco della Super Lig anche grazie ai 18 gol segnati da Edin Dzeko, capocannoniere della competizione e a cui ne vanno aggiunti altri 4 segnati in Conference. Nonostante i 38 anni da poco compiuti il cigno di Sarajevo è ancora un calciatore dominante e va aggiunto che conosce bene i viola. Così come la conoscono bene tanti giocatori della rosa del club come Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Muldur, Krunic, Zajc e Under. Recentemente, inoltre, il Fener è finito al centro della cronaca internazionale perché i giocatori sono stati aggrediti da alcuni tifosi del Trabzonspor al termine della sfida vinta dalla squadra di Istanbul per 2-3. Una rissa che ha provocato 12 arresti e l’ira della dirigenza del Fenerbahçe, la quale, attraverso un comunicato, ha minacciato di ritirare la squadra dal campionato turco. Una faccenda destinata comunque ad avere degli strascichi anche al termine della stagione. Rade Krunic, ad esempio, potrebbe far ritorno al Milan nonostante l’obbligo di riscatto per i gialloblu.

LILLE VERSIONE GREEN - I francesi, invece, sono una squadra che riesce ad abbinare una bella dose di gioventù ed esperienza. Tra i giocatori più importanti ci sono il portiere classe 2001 Lucas Chevalier - tra i migliori quest’anno in Ligue 1 - e il giovanissimo centrale classe 2005 Leny Yoro. Il difensore francese è già ambito da diversi club importanti come Real Madrid, Paris Saint Germain e Liverpool, solo per citarne alcuni e pochi mesi fa il mister dei francesi Paulo Fonseca disse di lui: “Diventerà uno dei migliori centrali di Francia e probabilmente d’Europa”. L’altro giocatore sotto la lente d’ingrandimento è l’attaccante canadese Jonathan David, autore di 22 gol in tutte le competizioni e su cui vi sono gli occhi di mezza Serie A e non solo, con Napoli e Milan che lo vedono come sostituto ideale dei partenti Osimhen e Giroud.