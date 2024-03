COMUZZO E QUELL'OPPORTUNITÀ CHE TORNA IN EUROPA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ancora Milenkovic-Ranieri al centro della difesa? A quanto pare sì visto che, come ricorda la Fiorentina nel report allegato ai convocati, Quarta si è aggregato solo lunedì al gruppo e, pur guarito dopo il ricovero in ospedale per i calcoli renali, è rimasto a Firenze per ritornare a disposizione in campionato. La scelta dunque si riduce ai due titolari, con Ranieri che in campionato si è riposato un tempo visto che era stato ammonito ed Italiano ha preferito non rischiarlo. Per sostituirlo in quell'occasione il tecnico ha preferito l'esperienza, la fisicità e le motivazioni (da ex) di Mandragora lasciando dunque in panchina l'unico difensore di ruolo a disposizione, Comuzzo. Per una gara così importante, nervosa e sul filo dell'equilibrio Italiano ha risparmiato la gara ad un 2005 anche perché la partita della Juve a Napoli ha dimostrato come si può bruciare velocemente un giovane (vedi Joseph Nonge, classe 2004, che appena entrato ha provocato il rigore che poi ha dato la vittoria ai partenopei ed è stato subito tolto).

Comuzzo però può tornare utile in Conference dove il giocatore ha già fatto il suo esordio in casa contro il Cukaricki quando prese il posto dell'infortunato Kayode come terzino destro. Il giovane dimostrò personalità sia in quell'occasione che nel poco minutaggio avuto in campionato da centrale: appena 20 minuti. Italiano lo avrà osservato però anche in Primavera visto che ha giocato alcune gare con la squadra di Galloppa (oltre 517 minuti in sei gare e altri 90 minuti in Coppa) e dunque sa cosa può dare. D'altronde a gennaio, quando è andato via Mina, il tecnico ha appoggiato la scelta di non prendere un sostituto proprio a vantaggio di Comuzzo. Proprio per questo aver visto entrare Mandragora con il Torino è sembrato andare contro quella idea di mercato. Vedremo dunque se domani sera la scelta premierà il giovane.