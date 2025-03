Comuzzo e le tante voci di mercato. Ma lui per adesso sta bene a Firenze

Uno degli articoli che ha riscosso maggiore attenzione oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Pietro Comuzzo. Come evidenziato nel nostro focus, alcuni interessi sul classe 2005 sono già arrivati anche dall'estero ma al momento è improbabile che Comuzzo possa lasciare l'Italia in vista della prossima stagione, anzi. Lui sta bene a Firenze dove è cresciuto negli ultimi anni. Il capoluogo toscano è diventato una seconda casa per Pietro, nato e cresciuto in Friuli ma a questo punto pronto a diventare un fiorentino ad honorem. La verità però è che la prossima estate sarà bollente per quanto riguarda il talento di San Daniele del Friuli, già messo nel mirino a gennaio dal Napoli arrivato ad offrire addirittura 35 milioni a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Una cifra che ha fatto vacillare - questa sì - la Fiorentina, ma che alla fine non ha convinto soprattutto Commisso che crede molto nella crescita di Comuzzo. È molto probabile però che la società campana torni alla carica la prossima estate, così come anche la Juventus sta seguendo il difensore da diverse settimane. A Torino - dove in questo momento i problemi sono altri - Comuzzo viene considerato il futuro della difesa dell'Italia, per questo almeno un tentativo i bianconeri proveranno a farlo.