COMMISSO, Vuole esserci contro il Genoa: il punto

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in settimana, con l'obiettivo di essere presente sabato mattina, viaggiando nella notte del 18 agosto, per poi recarsi a Marassi per stare vicino alla squadra di Italiano nel "primo giorno di scuola".

