COMMISSO, Sono vecchio per la curva. Sto tremando

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: "Sto tremando, quest'emozione è troppo grande: sono in Italia a vedere una partita della mia squadra per la prima volta. Siamo nervosi ma non per il risultato, per quello che sta succedendo: mi vogliono in curva, per i selfie... Sto invecchiando ma è bello! Ai ragazzi due giorni fa ho detto che l'applauso dello stadio mi ha toccato il cuore, voglio ricambiare. Partita in curva? No... sono vecchio! Ho un po' di mal di schiena".