COMMISSO, Oggi incontro positivo, datemi tempo

Così Rocco Commisso al termine dell'incontro con Dario Nardella e il soprintendente Pessina per parlare dell'eventuale restyling dello stadio Franchi: "Sono stato rispettoso con tutti e loro con me. L'accoglienza è stata finora fenomenale, ma adesso bisogna lavorare perché non si può fare tutto in un giorno. Pontello, Cecchi Gori, Della Valle: in oltre 25 anni lo stadio non si è fatto, datemi un po' di tempo. Incontro positivo? Sì. Palazzo Pitti? Mi hanno detto che sia i Pitti che i Medici sono andati in fallimento, io non voglio... (ride, ndr). I costi? Lasciamo perdere, dei soldi me ne occupo io".