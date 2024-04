COMMISSO E IL RIENTRO TRA FINALE DI STAGIONE E OBIETTIVI DA FISSARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Ci vediamo tra poche settimane, non di più" sono state le parole di Rocco Commisso lunedì alla squadra viola prima di ripartire. E così il presidente, arrivato dall'America per la morte di Joe Barone e per sistemare le prime cose in società, ha seguito la partita contro il Milan dagli Stati Uniti. E così farà per i prossimi impegni, probabilmente tutti quelli di aprile, prima di tornare per il finale di stagione e, chissà, per le eventuali finali delle Coppe anche se arrivarci per la squadra non sarà facile mentre sono già in calendario quelle di Coppa Italia Femminile (24 maggio) e quella Primavera giovedì prossimo.

Il presidente, provato dalla morte del suo fedele braccio destro, è tornato a casa sua proprio in occasione del suo funerale (martedì scorso) anche se non ha poi potuto partecipare proprio perché affaticato dai viaggi ravvicinati e dal grande dispiacere di quei giorni fiorentini. Giorni in cui è stato circondato da un grande affetto ma in cui ha dovuto prendere le prime decisioni per mandare avanti la sua Fiorentina. Decisioni che sono state all'insegna della continuità, con la conferma di chi già affiancava, restando però un passo indietro, il direttore generale scomparso, ruolo per ora non assegnato, se non in pectore, a Alessandro Ferrari con cui aveva già un filo diretto quotidiano e che dunque continuerà ad aggiornarlo come faceva Barone.

"Oggi più che mai il mio legame con questo club e con questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni con una gestione che sarà 'nell'ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto da Joe e con la volontà di portare avanti quanto ha fatto in questi anni" è stato il suo messaggio tramite il sito ufficiale del club, affermando quindi anche la volontà di andare avanti come proprietario della Fiorentina.

E come tale quando tornerà dovrà capire se inserire nuove figure nell'area tecnica e/o nella gestione dell'azienda che con il Viola Park ha ora un patrimonio ingente non semplice da gestire. Per fortuna le risposte sul restyling del Franchi non sono più così urgenti con la scadenza dei lavori rinviata e la possibilità di giocare nello stadio così ci sarà tutto il tempo per affrontarle. Dal punto di vista tecnico ci sarà invece da sciogliere il nodo allenatore, scelta da condividere con la dirigenza e Pradè in particolare che almeno in fatto di tecnici ha sempre avuto fiuto, ma prima ci saranno da fissare gli obiettivi per il futuro da cui dipenderanno tutte le scelte successive.