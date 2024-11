COM-FIO 0-2, Assist Sottil, Kean suona la nona (rete in A)

FirenzeViola.it

Al 67' c'è il raddoppio della Fiorentina! Kean mette a segno il gol del 2-0 ricevendo il pallone che accarezza dentro (con una lieve deviazione di Barba) da Sottil autore di un'ottima giocata sulla sinistra. E' il nono gol in campionato per il centravanti viola, settimo in 4 gare consecutive (pur assente a Genova dopo la doppietta con la Roma).