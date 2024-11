FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina passa in vantaggio al 15' quando in un'azione che nasce dalla sinistra, Beltran spalle alle porte e ben marcato fa il retropassaggio per Adli centrale. Il francese lascia partire un tiro potente sul quale Audero è spiazzato. Fiorentina dunque avanti nell'unico modo possibile visto che la difesa è concentrata su Kean.