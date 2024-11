FirenzeViola.it

Botta per Adlì all'11° minuto quando deve lasciare il campo per un colpo ricevuto. Nello scontro con Nico Paz infatti il francese cade a terra dolorante facendo fermare il gioco dall'arbitro Marchetti. I medici entrano e lo portano a bordo campo ma per fortuna il centrocampista rientra subito: tutto ok.