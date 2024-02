COM'È DURA LA SALITA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non sarà esattamente un derby, e certamente per molti tifosi viola non può esserlo, ma la sfida del Castellani di domani è di quelle da circoletto rosso, non solo per il precedente in stagione che riporta al secco 0-2 rimediato al Franchi il 23 ottobre scorso. Reduci dal successo di Napoli gli uomini di Italiano avviarono contro gli azzurri un tris di sconfitte tutt’altro che banali, completate dai k.o. con Juve e Lazio più o meno con dinamiche e risultati simili (ai tempi soprattutto il tecnico finì sulla graticola per la prevedibilità della sua manovra).

Oggi la Fiorentina arriva al match con l’Empoli in condizioni certamente peggiori, senza un successo importante e convincente come fu quello del Maradona di Napoli e soprattutto con tre sconfitte consecutive in altrettante trasferte, Reggio Emilia, Lecce e Bologna, ma comunque obbligati a ritrovare il passo per non dover affrontare il prossimo ciclo di sfide senza margini d’errore.

Perchè al netto di una classifica che resta ancora particolarmente corta, con il quarto posto dell’Atalanta a cinque punti e il decimo del Torino a quattro, è soprattutto il calendario delle prossime settimane a farsi in salita, e che salita. Già a fine febbraio la Lazio da queste parti rischia di riportare alla memoria fin troppe delusioni passate, ma a seguire Torino, Atalanta e Juventus in trasferta, oltre a Roma e Milan da affrontare al Franchi, non solo testeranno la resistenza dei viola a sfide che si faranno decisive ma potrebbero già sgranare una classifica che, almeno oggi, lascia ancora aperti parecchi giochi per l’Europa.