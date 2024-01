CHRISTENSEN, SOTTIL &CO., LA SITUAZIONE DELL'INFERMERIA

Fonte: Ha collaborato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La squadra oggi era libera, con Vincenzo Italiano impegnato a Coverciano nel corso di aggiornamento obbligatorio per i tecnici durante il quale è stata assegnata la Panchina d'oro, vinta da Spalletti per la A. L'allenamento è fissato dunque per domani, quando lo staff dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori.

Tra questi Riccardo Sottil che ieri, schierato titolare inizialmente, è stato poi depennato dall'undici titolare non avendo superato il provino definitivo per un riacutizzarsi di un problema al flessore. "Sottil ha avuto un problema, ci ha provato ma non ha voluto rischiare" ha precisato il tecnico che su Gonzalez ha poi detto :"Nico è recuperato e da oggi (ieri, ndr) inizierà ad aumentare il minutaggio: arrivava da una lesione di secondo grado e su questi infortuni non si può certo rischiare".

Andrà poi valutato Christensen che ha saltato l'Inter per un fastidio al ginocchio destro dopo una botta presa in allenamento. Invece Dodo e Castrovilli affronteranno una nuova settimana di lavoro in gruppo; vedremo però se per loro è già tempo di convocazioni (per il centrocampista pugliese però si dovrà sciogliere il nodo lista). Infine Arthur, ieri al Viola Park con il suo fisioterapista, deve ritrovare la brillantezza dei primi mesi in viola. Da qualche tempo sembra alle prese con qualche problema tanto che anche ieri Italiano lo ha sostituito nell'intervallo.