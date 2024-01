CHRISTENSEN PORTIERE DI COPPA. TORNANO RANIERI, DUNCAN E BELTRAN, DUBBI ESTERNI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Stasera torna la Coppa Italia, con la missione viola di conquistare la semifinale. Sulla sua strada però la Fiorentina troverà un Bologna non in uno stato di forma eccezionale è vero, ma rinvigorito da un pareggio all'ultimo tuffo con il Genoa e di sicuro pronto a non subire una sconfitta bis al Franchi, dopo quella in campionato che ha interrotto la sua corsa alla Champions. D'altronde in Coppa ha già eliminato l'Inter, campione in carica, agli ottavi. Per questo Vincenzo Italiano non intende prendere alla leggera la partita ed è intenzionato a mettere in campo la formazione migliore possibile tenendo conto anche delle assenze forzate che impongono le scelte.

In porta ci sarà Christensen, al quale con il Parma si devono questi quarti, mentre in difesa Ranieri dovrebbe essere l'unico cambio rispetto a Reggio Emilia. Pronto Parisi se vorrà far rifiatare uno dei terzini. A centrocampo dovebbe tornare la coppia più affidabile Arthur-Duncan, con il brasiliano che a Reggio ha giocato solo 50 minuti. Davanti la nota dolente con gli unici due esterni a disposizione che a Reggio hanno deluso, in particolare Brekalo a sinistra con la valigia pronta e la testa altrove.

Il tecnico si prenderà tutta la giornata per riflettere sulla soluzione migliore. A Reggio ha sperimentato Parisi esterno alto a sinistra per l'ultimo quarto d'ora, ma la soluzione è destinata a rimanere una di quelle utili in corsa e dunque Italiano dovrebbe riproporre il trio Ikoné-Bonaventura-Brekalo davanti all'argentino Beltran preferito a Nzola che a Reggio ha deluso. In alternativa un cambio di modulo sul quale ha lavorato nei giorni scorsi (con le due punte in campo) o l'utilizzo di Infantino come in uno spezzone nella gara di campionato proprio contro il Bologna. Con la coperta corta e tante partite ravvicinate difficile insomma prendere decisioni definitive.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. V. Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis, Moro, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zikzee. All. T. Motta