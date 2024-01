CHRISTENSEN IL FREDDO, RANIERI UNA CERTEZZA, BENE I CAMBI

FirenzeViola.it

CHRISTENSEN – Primo intervento semplice su un tiro innocuo poi ringrazia la mira alta di Zirkzee. Attento anche nella ripresa sul tentativo ravvicinato di Ferguson è invece provvidenziale su Zirkzee nel primo supplementare oltre che su Orsolini nella successiva frazione. Freddo, 7

MILENKOVIC – Rischia grosso quando dimentica Zirkzee in area che manca lo stop all'altezza del dischetto da rigore, poi però mura bene il tiro di Orsolini. Ancora il 9 lo salta secco prima di scheggiare la traversa lui però recupera sicurezza e nel primo tempo supplementare potrebbe concludere meglio a rete dopo una sponda di Nzola, 6

RANIERI – In assenza di copertura dalla sua parte deve sudare parecchie camicie per contenere Orsolini. Nonostante i crampi nel finale resta un baluardo che non concede troppi spazi, 7

QUARTA – Ci mette garra fin da subito, anche nei duelli offensivi e quando può cerca gli anticipi. Per poco, nel recupero, non trova il colpo gobbo che eviterebbe i supplementari e ci va vicino anche nel primo supplementare trovando però la risposta di Skorupski, 6,5

Dal 4'sst MINA – Rigore battuto alla grande, 6

KAYODE – Lui come Biraghi parte qualche metro più avanti e poco prima del ventesimo arriva al tiro trovando la prima parata di Skorupski. Di testa si rende pericoloso nel secondo tempo supplementare e se arriva qualche sbavatura finale è per stanchezza, 6

MAXIME LOPEZ – Il giro palla e poco altro, perchè gioca quasi sempre in orizzontale e anche nel suo caso le conclusioni a rete non arrivano, però firma il rigore finale e non era scontato, 5,5

DUNCAN – Pecca in precisione in un primo tempo in cui si muove comunque molto. Stessa musica nella ripresa quando però ritarda un po' troppo spesso il tiro dal limite dell'area, 5,5

Dal 25'st MANDRAGORA – Si guadagna una punizione da buona posizione e stavolta ci mette lotta nel suo ingresso in campo, 6

BIRAGHI – Gioca molto alto ma la prima sortita di Orsolini dalla sua parte gli ricorda i compiti difensivi. E' un promemoria che non funziona molto a giudicare da come il Bologna spinge dalla sua parte, 5

Dal 25'st PARISI – Complice la stanchezza da quella parte il Bologna spinge meno ma lui fa sempre e comunque buona guardia, 6

IKONE' – Ritarda il tiro dal limite un paio di volte nel primo tempo poi nel duello in area con Lucumì finisce a terra ma non sembrano esserci gli estremi del rigore. Nella ripresa mancano spunti e come spesso gli capita anche il tempismo giusto per arrivare al tiro da buona posizione, 5

Dal 15'st NZOLA – Soliti problemi nei controlli, nelle sponde, e nell'arrivare al tiro, 5

BARAK – Solita difficoltà nel trovare la zona giusta del campo condita con qualche errore di troppo. Italiano lo richiama dopo un'altra gara in grigioscuro, 5

Dal 15'st BONAVENTURA – Prova a inventare sulla trequarti, anche con il tacco, ammonito nel finale il suo ingresso fa comunque bene alla Fiorentina, 6

BELTRAN – Prova la percussione solitaria al quarto d'ora ma dal limite dell'area non azzecca la mira e alza troppo sopra la traversa. Mantiene il pressing sui difensori e rimedia parecchi colpi confermando comunque generosità e fornendo comunque una buona sponda a Nzola, 6

Dal 32'st ARTHUR – Se nel finale di gara la Fiorentina si ritrova un po' è anche merito suo, 6

ITALIANO – Formazione rivoluzionaria con i tre centrali e Kayode-Biraghi a fare gli esterni. Davanti la strana coppia Ikonè-Barak a supporto di Beltran. Anche se i suoi riescono a dare sensazioni di pericolosità nel primo tempo le palle migliori capitano al Bologna e sui piedi di Zirkzee. Dopo un quarto d'ora nella ripresa cambia i due trequarti inserendo Nzola e Bonaventura, poi tocca a Parisi e Mandragora infine ad Arthur per Beltran. Le occasioni nel recupero preannunciano nuova linfa nei supplementari e dopo un'altra lotteria dei rigori centra la terza semifinale consecutiva di coppa Italia nonostante sia sempre più evidente il bisogno di nuovi innesti, 7