CHRISTENSEN, È fatta: 5 mln + bonus. A giorni a Firenze

La Fiorentina ha chiuso la trattativa con l’Herta Berlino per Christensen: operazione da 5 milioni più bonus. Vincenzo Italiano ha finalmente il suo portiere da affiancare a Pietro Terracciano. Nel giro di un paio di giorni il portiere sarà a Firenze per le visite mediche e la firma su un contratto quadriennale. Per quanto riguarda sempre la porta in uscita c'è Cerofolini: è ad un passo dal prestito al Frosinone.