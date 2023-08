CHRISTENSEN, Da Berlino a Firenze: il profilo del portiere

Oliver Christensen è molto vicino alla Fiorentina. L'affare sembra essere in dirittura d'arrivo con la società viola che sborserà nelle casse dell'Hertha Berlino una cifra che si aggira sui 5/6 milioni di euro. Ma scopriamo chi è il possibile nuovo estremo difensore dei viola. Nato a Kerteminde in Danimarca il 22 marzo 1999, dopo aver mosso i primi passi da calciatore nel Paese d’origine, si avvicina al calcio che conta grazie all’Odense Boldklub, club della Superligaen danese.

Tra il 2016 e il 2018 gioca due stagioni nella formazione Under 19 per poi salire definitivamente in prima squadra. Nell'agosto 2021 passa all'Hertha Berlino che lo paga circa 3 milioni di euro e il primo anno in Germania vale quasi come apprendistato: qualche presenza con la seconda squadra dell'Hertha ma nessuna in Bundesliga.L'anno successivo si prende il posto da titolare collezzionando 34 presenze tra tutte le competizioni.

Dall'alto dei suoi 190 centimetri il 24enne danese presenta un fisico imponente che sfrutta al massimo per coprire una grossa porzione di porta. Bravo anche con i piedi, risponde a tanti dei criteri che deve avere il portiere adatti al gioco di Vincenzo Italiano (vedi qui sotto il video con alcune parate). Nella retrocessione dell'Hertha Berlino della stagione passata Oliver Christensen è stata una delle poche note positive della squadra, tant'è che il club tedesco si era già rassegnato a perderlo in questa sessione di mercato.