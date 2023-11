CHIFFI, Diresse il Fiore-Juve che valse l'Europa nel '22

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sarà il signor Daniele Chiffi - di professione ingegnere gestionale - della sezione di Padova l'arbitro che domenica sera dirigerà la sfida del Franchi tra la Fiorentina e la Juventus. Per Chiffi quello con i viola sarà l'undicesimo incrocio professionale, con un bilancio fin qui fatto di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per il club toscano. Numeri simili - se pur con risultati diversi - per la Juventus che il fischietto ha diretto tredici volte con uno score di undici vittorie, un pari e una sola sconfitta.

Quella, peraltro, subita dalla squadra di Allegri due stagioni fa alla 38a giornata al Franchi contro la Fiorentina (2-0 con le reti di Duncan e Gonzalez), il match che dopo cinque anni di attesa permise a Biraghi e compagni di tornare a giocare in Europa. In questa stagione, Chiffi ha già diretto la formazione di Italiano alla 5a giornata di campionato nel successo per 2-0 dei viola a Udine (gol di Martinez Quarta e di Bonaventura).