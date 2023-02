CHIESA-VLAHOVIC, Oggi 1ª volta insieme contro ACF

I due grandi ex della sfida, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, sfideranno insieme e dall'inizio, per la prima volta da avversari, la Fiorentina. Come analizzato dalla redazione di FirenzeViola.it nella giornata di ieri, la prima volta che i due avevano giocato insieme dall’inizio risale all’ultimo 2 febbraio, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio.