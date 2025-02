Che fare con Gudmundsson? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it

Nella deludente e sciagurata sconfitta della Fiorentina contro il Como, è stato costretto a lasciare il terreno del Franchi dopo soli diciannove minuti dal suo ingresso, con una smorfia di dolore sul volto e toccandosi vistosamente la zona lombare della schiena. Per Albert Gudmundsson e, in generale, per tutto il mondo viola, è poi arrivato il report medico peggiore: frattura a carico del passaggio sacro-coccige (QUI il report completo). Un infortunio, l'ennesimo, di una stagione stregata per quello che, in estate, sembrava un colpo galattico dei viola. Da lì in poi solo cinque gare con più di 60 minuti giocati, cinque infortuni da quando è arrivato a Firenze e una serie di prestazioni incolore. L'ennesimo stop dell'islandese pone dubbi su un futuro che appare sempre più prossimo: che fare con Gudmundsson, attualmente in prestito oneroso di 8 milioni con diritto a 17 milioni più 3,5 di bonus? Ballano venti milioni, con la Fiorentina che mai come adesso si interroga sulla futuribilità del suo investimento.

Vota qui il sondaggio di FirenzeViola.it: Sondaggio FV, che fare in estate con Gudmundsson?