© foto di Federico De Luca 2024

Sarà un mese decisivo per Palladino e la dirigenza viola per capire come muoversi sul mercato, compreso quello in uscita visto che diversi giocatori non trovano spazio. Da Christensen e Terracciano a Kouame passando per Quarta, Biraghi e anche Moreno: ecco QUI il punto del nostro Giulio Falciai.