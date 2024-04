CENTROCAMPO, Arthur out, Amrabat in: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un'estate di rivoluzione per il centrocampo della Fiorentina con tanti calciatori dell'attuale rosa con il contratto in scadenza a breve termine. Su tutti, chi ormai è vicino ai titoli di coda della sua esperienza a Firenze è Arthur Melo, lasciato in panchina dall'inizio nelle ultime due partite e con tutta probabilità pronto a tornare alla Juventus a fine stagione.

Il brasiliano avrà le ultime partite perr provare a convincere la Fiorentina a fare un investimento importantissimo ma come fatto intendere già dall'agente qualche settimana fa, la società viola non sembra avere intenzione di riscattarlo dai bianconeri. Percorso diverso per Sofyan Amrabat, il cui destino al Manchester United è già scritto ma il futuro è tutto da scrivere. Farà ritorno a Firenze e poi le parti decideranno cosa fare.