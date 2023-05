CASTROVILLI, Obiettivi e rinnovo: il punto sul contratto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Gaetano Castrovilli è tornato a segnare in campionato dopo poco meno di sedici mesi e lo ha fatto con un colpo balistico da giocatore dalla classe superiore. Una rete arrivata dopo le due messe insieme in Conference League, che porta con sé fiducia e autostima e che si può leggere come una nuova tappa del suo recupero definitivo. Un obiettivo in più per il centrocampista viola, può essere quello di raggiungere il proprio record di gol in una singola stagione, attualmente fermo a 5 reti nella gione 2020/2021 e in quella 2018/2019 in Serie B con la Cremonese. Attualmente è fermo a 3, ma con ancora almeno 9 partite da poter disputare per pareggiare o superare il suo personale.

Dopo aver riassunto il buon momento del numero 10 viola, è giusto ricordare come il suo contratto esponga la Fiorentina al rischio di dover fare i conti col calciomercato. Sarebbe chiaramente un delitto doversi trovare a ricevere proposte al ribasso per uno dei giocatori simbolo del club ma al momento non si registrano sostanziali passi avanti in sede di trattativa. La verità è che entrambe le parti hanno già da tempo manifestato reciprocamente l'intenzione di firmare il prolungamento, ma nuovi incontri non ce ne sono stati e quindi è anche lecito guardarsi le spalle. Probabile che la Fiorentina abbia chiesto un po' di pazienza a Castrovilli e al suo entourage, ma è chiaro che dovrà presentarsi al tavolo con una proposta molto convincente.

Se si considera che nel corso della prossima stagione, senza rinnovo, Castrovilli andrebbe a guadagnare circa 2,7 milioni comprensivi di bonus, è difficile pensare che la nuova proposta possa essere inferiore a 3 milioni, un accordo molto oneroso ma necessario se si vuole mantenere in rosa uno dei talenti italiani più importanti in circolazione. Commisso ha dimostrato di essere molto sensibile ai calciatori nazionali e lo hanno dimostrato anche i dirigenti con la loro battaglia in Lega Calcio per aggiornare la compilazione delle liste per la Serie A. Per questo è giusto essere ottimisti, ma sempre con la giusta pressione affinché la Fiorentina trovi al più presto la quadra con il suo numero 10.