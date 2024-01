CASTROVILLI, Italiano lo richiama? Lui ci spera

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In assenza di un mercato che possa aiutare la squadra, desta curiosità sapere qual è il futuro di Gaetano Castrovilli. La Nazione questa mattina ha ipotizzato che il tecnico possa richiamarlo e dunque farlo inserirte in lista.

Castrovilli, unico giocatore rimasto a Firenze perché non è ancora pronto per rientrare in gruppo, in effetti dovrebbe rientrare a febbraio quando si saprà se ci saranno caselle slot ancora liberi nelle liste dove per ora è stato inserito solo Faraoni. Il giocatore in realtà ha sempre lavorato per recuperare dall'infortunio confidando anche di essere reintegrato, nonostante i problemi del mancato rinnovo.