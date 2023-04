CASTROVILLI, DODÔ, QUARTA, CABRAL... A MONZA TANTE ASSENZE E TANTI RIENTRI

FirenzeViola.it

Si è fermata a 14 la striscia di risultati utili consecutivi della Fiorentina, con la sconfitta contro il Lech Poznan che ha messo fine al secondo filotto senza sconfitte più lungo d’Europa, dietro solo al Manchester City. Ma c’è subito un’occasione di riscatto per i viola, impegnati domani a Monza per coltivare ancora le speranze di raggiungere le coppe tramite il campionato.

All'U-Power Stadium Vincenzo Italiano fa la conta degli indisponibili: non ci saranno infatti, per vari motivi, Venuti, Brekalo e Bonaventura. E allora farà rientro Dodò sulla corsia di destra difensiva, così come Cristiano Biraghi presidierà nuovamente la fascia sinistra. La coppia centrale vede Quarta-Igor favoriti per la maglia, mentre la porta sarà difesa come di consueto da Pietro Terracciano. Detto di Bonaventura, il tandem in mediana dovrebbe dare un turno di riposo a Mandragora, con Sofyan Amrabat pronto a tornare titolare assieme a Gaetano Castrovilli. Tra le linee, nelle vesti del trequartista, agirà Antonin Barak. Esterni offensivi, al netto dell’assenza di Brekalo, dovrebbero essere Ikoné e Gonzalez, ma attenzione alla concorrenza di Sottil, tra i più positivi nella gara di giovedì. La prima punta, o per meglio dire la certezza di questa Fiorentina vista l’occasione sprecata anche col Lech da Luka Jovic, non può che essere Arhtur Cabral.

Di contro, Raffaele Palladino, come suo mantra, schiera la difesa a tre, composta da Izzo-Marì-Caldirola. A centrocampo Matteo Pessina e Nicolò Rovella per dare ordine e geometrie, Carlos Augusto e Ciurria sulle fasce a garantire spinta e fluidità, Gianluca Caprari alle spalle di Andrea Petagna per portare estro e fantasia alla squadra del presidente Silvio Berlusconi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.