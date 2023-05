CASTROVILLI C'È, BREKALO PUNGE, POSITIVO IKONÈ, MENO BARAK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

CEROFOLINI - Prima uscita coraggiosa su un cross insidioso dalla destra di Ebosele, poi nel secondo tempo blocca un tiro centrale di Samardzic. Ringrazia il palo che lo aiuta sul colpo di testa di Vivaldo, 6

VENUTI - E’ lui, da destra, a crossare il pallone che Becao recapita sui piedi di Castrovilli per l’uno a zero dei viola. Rimedia il giallo su Arslan poco prima di uscire al termine di una prova adeguata, 6

Dal 29’st DODÒ - S.v.

MILENKOVIC - Prende in consegna Nestorovski in modo efficace mentre nel secondo tempo finisce tra gli ammoniti per un fallo su Arslan. Attento, 6,5

IGOR - Buon lavoro nel primo tempo anche quando deve scalare su Samardzic. Efficace nella ripresa nel mandare in corner un tiro da buona posizione di Samardzic. Sicuro, 6,5

BIRAGHI - Alla sua 200.ma in maglia viola ingaggia presto il duello con Ebosele dalla sua parte e sulla prima punizione manda di poco alto sopra la traversa. Ci sta il giallo rimediato a ridosso dell’intervallo per fallo su Ebosele poi nella ripresa non sfigura, 6

Dal 14’st TERZIC - Non precisissimo nei cross quando riesce ad arrivare sul fondo rischia comunque poco in copertura, 6

DUNCAN - Un missile dalla lunga distanza rimbalza sul palo e propizia la successiva azione del gol di Castrovilli. E’ tra i migliori del primo tempo anche per palloni recuperati come gli capita quando obbliga Walace al giallo. Esce dopo una buona ora di gioco, 6,5

Dal 14’st MANDRAGORA - Aiuta la linea mediana senza particolari affanni, 6

CASTROVILLI - Abile a controllare il rinvio sbagliato di Becao e trovare l’angolo giusto per il gol dell’uno a zero. Meno pericoloso con il passare del tempo ma pur sempre nel vivo del gioco e non a caso è lui a mandare al tiro del 2-0 Bonaventura. Continuo, 7

IKONÈ - Buon avvio con un bell’invito per Kouamè che però scatta in off-side. Si conferma in versione assist-man con un bel lancio che mette in porta Brekalo. Resta fuori dopo l’intervallo in vista di Basilea. Positivo, 6,5

Dal 1’st NICO GONZALEZ - Ci prova due volte appena entrato, tirando largo dal limite e facendo lo stesso di testa su una punizione dalla destra. Pecca in egoismo poco dopo andando al tiro e rinunciando ad aprire per Brekalo tutto solo sulla sinistra mentre più tardi non inquadra lo specchio da buona posizione. Nel finale non riesce a sfruttare nemmeno l’invito di Brekalo ma impegna Silvestri con l’ultimo tiro del match. Volenteroso, 6 (d'incoraggiamento)

BARAK - Nell’azione fermata per il fuorigioco di Kouamè sarebbe riuscito nel tocco vincente a porta vuota ma nel resto del primo tempo resta abbastanza in ombra e non ne esce nemmeno nella ripresa, 5

Dal 25’st BONAVENTURA - Fa pesare tutta la sua qualità con il gol del raddoppio che chiude il conto poi però nel finale si fa prendere dal nervosismo e rimedia il rosso, 6,5

BREKALO - Comincia benino guadagnando la prima punizione poi calciata da Biraghi e creando spesso superiorità. Va vicino anche lui al gol colpendo il palo dopo un bel lancio di Ikonè. Nella ripresa avvia qualche buona ripartenza chiamando per ben due volte al tiro Nico Gonzalez. Pungente, 6,5

KOUAMÈ - Sul primo invito di Ikonè riesce a saltare Silvestri e finisce a terra ma parte da posizione di fuorigioco. Si prende qualche applauso anche per i ripiegamenti difensivi ma in avvio di ripresa non è freddo in area di rigore dopo un pasticcio dei friulani. Più tardi non è incisivo agganciando male un pallone interessante in area e confermando qualche difficoltà ad agire da prima punta, 5,5

ITALIANO - Tiene fuori i due serbi protagonisti dell’uscita social di 48 ore fa, rilancia Kouamè al centro dell’attacco e pur confermando Ikonè ampia la rotazione con Brekalo e Barak dal primo minuto oltre a Cerofolini che concede un turno di riposo a Terracciano. Il vantaggio arriva presto con Castrovilli e di lì a poco i suoi sfiorano anche il raddoppio in particolare con Brekalo che si rivela più volte pericoloso sulla sinistra. Nella ripresa avvia la staffetta Ikonè-Nico mettendo poi in campo Bonaventura, Mandragora, Terzic e Dodò. Nel finale Bonaventura chiude il conto e sposta le attenzioni su Basilea, la pratica Udinese è però archiviata con una turnazione che funziona, 6,5