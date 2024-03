CASTRO, Domani possibile ritorno in campo con l'U19

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gaetano Castrovilli, fermo dall'estate per i postumi di una seconda operazione al legamento crociato, secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it dovrebbe tornare in campo domani con la Primavera di Galloppa nella sfida in trasferta il Milan. Il centrocampista classe 1997 sarebbe il secondo giocatore viola a giocare con l'Under 19 dopo Dodo. L'ultima volta che Castrovilli è sceso in campo per un match ufficiale risale allo scorso 2 giugno, quando la formazione di Vincenzo Italiano si assicurò l'ottavo posto in Serie A battendo il Sassuolo al Mapei Stadium.

Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. che puoi trovare QUI.