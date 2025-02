Caso Gudmundsson, tra il recupero e quei dettagli nell'accordo col Genoa

Firenze e tutto il mondo della Fiorentina si interrogano sul presente e sul futuro di Albert Gudmundsson, protagonista di una stagione sfortunatissima culminata con la frattura al coccige dopo uno scontro di gioco contro il Como. Che fare con il talento islandese che però in stagione è stato vittima di numerosi problemi fisici e anche quando chiamato in causa non ha mai convinto? E mentre il giocatore e la Fiorentina valutano i possibili tempi di recupero, è stato fissato un primo obiettivo per il ritorno in campo: tra un mese, dopo il rientro dalla pausa per le Nazionali in programma a marzo.

I dettagli dell'accordo col Genoa

Intanto continuano ad emergere dettagli sull'accordo che ha portato il classe '97 a Firenze questa estate dopo una lunga trattativa. Inizialmente Gudmundsson era arrivato alla Fiorentina con la formula dell'obbligo di riscatto, condizionato all’esito delle sue vicende processuali. Alla luce di quanto emerso nei mesi scorsi dal tribunale distrettuale di Reykjavík, l’obbligo non è scattato ma è rimasto il diritto. A questo punto la Fiorentina avrà tempo fino a giugno per valutare il da farsi e decidere se riscattare dal Genoa il fantasista ventisettenne per 17 milioni di euro più 3,5 di bonus. Ma c'è di più: i milioni pattuiti al momento del prestito oneroso sono 6 e non 8, perché non sono state raggiunte le condizioni per i 2 milioni di bonus previsti in estate.