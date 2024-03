CAPITAN BIRAGHI, SEMPRE IN CAMPO NONOSTANTE TUTTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Solo Nikola Milenkovic e Pietro Terracciano hanno giocato più di Cristiano Biraghi in questa stagione. Sono ben 2.646, con gli oltre 90 contro la Roma, i minuti in cui il capitano della Fiorentina ha guidato la fascia sinistra in questa stagione così piena di alti e bassi. Un numero che fa più notizia degli altri due, perché in pochi se lo sarebbero aspettato a questo punto dell'anno dopo aver acquistato a suon di milioni Fabiano Parisi dall'Empoli la scorsa estate.

Il 33%

Le condizioni del classe 2000 restano ancora un mistero ma nel finale della partita contro la Roma la stanchezza, Biraghi, l'ha sentita tutta su quella sponda di Ndicka e il gol di Llorente a due passi da lui. La statistica peggiore, però, è quella che riguarda i rigori calciati dal nativo di Cernusco sul Naviglio in carriera, con la poco invidiabile percentuale di realizzazione del 33%: ha segnato solo 2 rigori dei 6 calciati in carriera, uno score davvero negativo che fa ancora più male pensando a quanto sarebbe stato importante realizzare il momentaneo 3-1 contro la Roma. Il calcio è così e lo sa bene la Fiorentina che ha sbagliato il quinto rigore degli ultimi sei calciati, quasi che sia iniziata una maledizione dopo la serie perfetta in Coppa Italia contro il rigore (in quel caso fu 5 su 5 per i ragazzi di Italiano).

Cosa fare ora

L'errore dagli undici metri pesa molto, ma oggi è già tempo di guardare avanti. Per Biraghi e per la Fiorentina, con Italiano che però dovrà capire cosa fare soprattutto di Parisi lasciato in panchina nonostante i tantissimi impegni ravvicinati di questo 2024. Perché Biraghi è stato in panchina tre sole volte in stagione quando era a disposizione (le altre assenze sono state o per infortunio o per squalifica): un dato impressionante che mal si sposa con il turnover forzato che invece Italiano opera in tutti gli altri ruoli.