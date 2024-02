CAMPO E SOCIETA', BATTUTI DA PESANTI LEZIONI BOLOGNESI

Chi probabilmente aveva diagnosticato la guarigione della Fiorentina dopo la roboante vittoria per 5-1 sul fantasmagorico Frosinone forse non è un buon dottore, diciamo così, perché quella partita non ha fatto nemmeno l’effetto di un brodino caldo. Si perché, dopo aver giocato il recupero col Bologna, abbiamo recuperato anche il trend del 2024 che ci vede molto, ma molto in difficoltà. Che non sarebbe stata una passeggiata di salute, lo sapevamo, ma essere asfaltati così dal Bologna proprio non me lo aspettavo. O meglio, il mio cuore di tifosa mi portava a pensare che, dopo averli battuti in campionato e superati in coppa Italia, si potesse affrontare i felsinei consapevoli del valore dell’avversario ma con le contromosse giuste, però ciò non è accaduto.

La Fiorentina è affondata subito, dopo dieci minuti Orsolini ha confezionato un gran bel gol e si è capito che sarebbe stata una serataccia. Menomale che hanno annullato ai bolognesi un secondo gol nel primo tempo, dandoci la possibilità di rimanere in partita fino alla fine ma solo sulla carta perché sul campo non ci siamo stati. Ci sono stati invece i soliti errori, le solite carenze e tante domande che sorgono spontanee.

Inizio col menzionare per primo il nostro capitano che, paladino della squadra, aveva a Lecce tirato gli orecchi ai compagni rei di non essersi impegnati a dovere, rei di non metterci la testa e di essere peggio dei pulcini e vorrei chiedergli cosa pensa della sua prestazione di ieri: a me a volte sembra che giochi una gara diversa e pure su un campo diverso, magari forse verrebbe da aggiungere, ma anche ieri i suoi errori sui gol sono lì belli visibili. Non che il resto del reparto sia stato esemplare, ma credo che prima di dare le colpe agli altri forse sarebbe meglio fare un po’ di sana autocritica.

Vorrei poi sapere da Bonaventura se intende continuare a non giocare così e lo dico da sua estimatrice. Verremo un giorno a sapere come sta la storia del suo rinnovo, ma vorrei chiedere a Jack di non dare l’appiglio alla nostra società di pensare che è giusto lasciarlo andare via. Vorrei sapere come mai giochiamo con calciatori che non sono al top, come Arthur e Gonzalez e poi la risposta mi pare palese: perché non abbiamo calciatori che siano meglio di quelli schierati e la rabbia monta nuovamente al pensiero che le assenze e gli infortuni li conoscevano da tempo e non hanno ritenuto necessario provvedere a tamponare il problema.

E qui parte l'applauso che si deve fare al Bologna che ha ritenuto opportuno, per dare una svolta alla sua storia, affidarsi ad un direttore sportivo fra i più titolati che risponde al nome di Sartori che, dopo aver fatto grande l’Atalanta, ha messo la sua esperienza e capacità al servizio di Saputo e i risultati si vedono. Si è privato di Arnautovic ma ha allestito una squadra che adesso è quarta in classifica, là dove era la Viola fino a qualche settimana fa. La differenza però la danno i fatti e non le chiacchiere e il rischio è che la Fiorentina venga risucchiata nell’anonimato.

È bello poi vedere come giocano i ragazzi di Motta e, mi rode essendo io una tipa poco sportiva, non si può che constatare come la vittoria se la siano meritata giocando meglio dei nostri. Poi rimpiango l’entusiasmo, quello che si percepisce al Dall’Ara per il sogno europeo e che dovrebbe sempre appartenere anche ai fiorentini. Purtroppo da queste parti ultimamente c’è aria di disillusione e se la strada e la classifica lasciano aperte ancora tante speranze su più fronti, il magone impera.

In fondo il match di ieri è sintetizzato in due frasi di Italiano che ho sentito nel suo post partita: “loro ti saltano fuori con una qualità incredibile” e “noi li abbiamo contrastati con tutto quello che abbiamo”. E domenica andiamo a Empoli…

La Signora in viola