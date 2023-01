CAMPO E MERCATO

Quattro punti che potrebbero persino rappresentare un buon risultato se non fosse per una dimensione che non sembra entusiasmare troppo la piazza. La ripartenza viola nel nuovo anno è tutta qui: tra le recriminazioni per il pari con il Monza e un gioco venuto meno con il Sassuolo nonostante i tre punti finali.

Insomma niente che stia accendendo troppe fantasie in una tifoseria che vorrebbe vedere la squadra più a ridosso delle zone europee, e che soprattutto s’interroga su come inseguire i tre obiettivi stagionali. Mentre campionato e conference, per motivi diversi, restano ancora tappe da affrontare la coppa Italia è già dietro l’angolo e c’è da scommettere che un po’ tutti vorranno quanto meno andare avanti il più possibile.

E’ anche per questo che allora l’augurio generale è quello che stavolta anche il mercato dia una mano a Italiano, alle prese con correttivi e variazioni figlie di scelte estive non così efficaci e infortuni che oggi tengono fuori ancora Amrabat e Sottil.

A un passo dal rinnovo di Bonaventura, e con Zurkowski destinato ad alimentare le uscite, in entrata l’intenzione del club di non ritoccare più di tanto la rosa divide tra fiduciosi e scettici, seppure numeri e statistiche (soprattutto in zona gol) sembrerebbero consigliare fortemente l’innesto di nuova qualità da reperire da qui a fine gennaio.