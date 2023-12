CALENDARIO, Che gennaio: Befana a Sassuolo poi Coppa e Supercoppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

I viola riprenderanno ad allenarsi il 2 per preparare un gennaio subito molto impegnativo. Si riprenderà il 6 gennaio, per l'Epifania, al Mapei Stadium di Reggio Emilia con Sassuolo-Fiorentina mentre il primo appuntamento al Franchi è per il 14 contro l'Udinese capace di battere il Bologna nell'ultima gara del 2023. Infine a chiudere il primo mese del 2024 la complicata sfida contro l'Inter, il 28. Slitta invece a San Valentino, il 14 febbraio, il match tra Fiorentina e Bologna perché a metà gennaio la Fiorentina partirà per Ryad dove il 18 affronterà il Napoli per la semifinale di Supercoppa.

Eventuale finale il 22 per l'assalto al primo trofeo della gestione Commisso. Nel frattempo la Fiorentina avrà deciso il suo destino in Coppa Italia visto che il 9 (o il 10) ci sarà il quarto di finale al Franchi con il Bologna. Un gennaio insomma subito tutto da vivere.