NOTIZIE DI FV CALAMAI, VIOLA, VIA PURE NICO PER PRENDERE UN BOMBER Nel consueto appuntamento col Caffe Nero Bollente di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha lanciato un'ipotesi di mercato per la Fiorentina, una possibile cessione 'dolorosa' che potrebbe però sbloccare il mercato in attacco: "Ora dobbiamo parlare... Nel consueto appuntamento col Caffe Nero Bollente di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha lanciato un'ipotesi di mercato per la Fiorentina, una possibile cessione 'dolorosa' che potrebbe però sbloccare il mercato in attacco: "Ora dobbiamo parlare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi